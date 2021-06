Mercato : Aldo Kalulu officiellement de retour au FCSM

La coqueluche des supporters sochaliens est bel et bien de retour. Aldo Kalulu, passé par le FCSM en 2017/2018, a signé un contrat de trois ans avec les Jaune et Bleu ce mardi 29 juin. L'attaquant franco-congolais était en fin de contrat dans son club suisse du FC Bâle.

Aldo Kalulu va porter à nouveau la tunique jaune et bleu. L'attaquant de 25 ans, joueur du FCSM en 2017/2018 et adoré des supporters, a officiellement signé avec le club sochalien pour trois saisons plus une en option, ce mardi 29 juin. Son arrivée était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Le désormais ex-joueur du FC Bâle arrivait en fin de contrat en Suisse. Il portera le numéro 15 avec Sochaux cette saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de son premier passage dans le Doubs, Aldo Kalulu avait marqué 12 buts et réalisé une excellente saison sous la houlette de Peter Zeidler, l'entraîneur de l'époque. Il était alors prêté par Lyon, son club formateur, qui l'a ensuite vendu contre un peu plus de deux millions d'euros à Bâle. Les supporters sochaliens ne l'ont jamais oublié et son retour était espéré à chaque mercato.

Cinquième recrue estivale, la troisième offensive

Le Franco-Congolais a passé sa visite médicale ce lundi. Il devient la cinquième recrue de ce mercato estival, après les arrivées des défenseurs Valentin Henry et Ismaël Aaneba, et des milieux offensifs Maxime do Couto et Tony Maurico.

Dans l'effectif sochalien, Aldo Kalulu vient pallier le départ de Bryan Lasme pour le championnat allemand et l'Armina Bielefeld, officialisé lundi. Le FCSM est toujours à la recherche d'un buteur.