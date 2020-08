Mercato : Alex Dobre vient renforcer l'attaque du DFCO

Le DFCO continue de se renforcer dans ce mercato de l'été 2020. Le club dijonnais annonce le 12 août 2020 la signature du milieu de terrain roumain de 21 ans Alex Dobre - il fêtera ses 22 ans le 30 août. Ce milieu offensif arrive de Bournemouth, club anglais qui vient d'être relégué en Championship, la deuxième division. C'est le premier joueur roumain à signer pour le DFCO. Le montant du transfert n'a pour l'instant pas été dévoilé.

Un espoir qui enchaîne les prêts

Comme on peut le voir sur certaines vidéos, Alex Dobre, milieu offensif droitier qui évolue à gauche du terrain, semble plutôt technique. Cet international espoir roumain, arrivé à Bornemouth en 2016, a été successivement prêté dans des divisions inférieures en Angleterre, à Bury et Rochedale (D4), Yeovil Town (D3) et finalement Wigan (championship, D2) la saison dernière.

Il vient renforcer le secteur offensif dijonnais orphelin de Stephy Mavididi, parti à Montpellier au grand dam des supporters, et de Yassine Benzia, gravement blessé et indisponible de longs mois.

"Le DFCO, un club qui donne sa chance aux jeunes joueurs"

Alex Dobre a expliqué pour il avait choisi de passer de l'Angleterre à la Bourgogne. "Le DFCO est un club qui donne sa chance aux jeunes joueurs de progresser. Je remercie les dirigeants de m'avoir suivi, d'avoir montré qu'ils me voulaient le plus, explique la nouvelle recrue sur le site du club. Ce sera une bonne opportunité pour moi de montrer ce dont je suis capable. J'espère que les supporters apprécieront mes qualités - la vitesse et la technique - et que je gagnerai leur confiance et leur amour".

Le directeur sportif du DFCO, Peguy Luyindula, s'est également exprimé sur cette arrivée : "Alex peut évoluer à tous les postes offensivement. C’est un joueur très généreux dans ses courses, qui va nous apporter de la vitesse et de la puissance. Il aime provoquer. Il a une grosse confiance en lui et, sur le terrain, il ne lâche rien. Sa combativité va nous faire du bien".