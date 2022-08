Alexis Beka Beka signe à l'OGC Nice

Le mercato rouge et noir s'accélère enfin. A moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Gym annonce ce lundi l'arrivée du milieu de terrain Alexis Beka Beka. Formé au stade Malherbe de Caen, le jeune homme (21 ans) arrive du Lokomotiv Moscou (28 matchs - 4 passes décisives), où il avait signé l'été dernier après avoir marqué les esprits aux Jeux Olympiques de Tokyo avec les Bleus. A tel point que le Gym avait déjà tenté de le recruter.

Un transfert estimé à 14 millions d'euros

Si le montant du transfert n'a pas filtré, il atteindrait 14 millions d'euros selon plusieurs médias. Sa qualité de passe et son appétit pour les duels font de lui un milieu complet qui pourra s'intégrer dans le système de Lucien Favre, qui privilégie depuis la reprise un 4-3-3.

Schmeichel et Viti arrivent aussi

Après Rares Ilie (Rapid Bucarest) et Badredine Bouanani (Lille), Beka Beka est la troisième recrue de l'été. Et d'autres devraient suivre cette semaine. Le gardien danois Kasper Schmeichel (Leicester) et le défenseur italien Mattia Viti (Empoli) sont attendus également pour renforcer la colonne vertébrale des Aiglons.