Mercato : Anthony Mounier a entamé son opération reconquête auprès des supporters

Rarement l'arrivée d'un joueur à l'AS Saint-Étienne aura suscité autant de réactions négative de la part des supporters. Anthony Mounier est officiellement prêté par Bologne chez les Verts pour les 6 prochains mois avec une option d'achat pour un montant de 2 millions d'euros.

Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a parfois eu des paroles malheureuses en direction de l'ASSE notamment alimentées par des transferts avortés au dernier moment vers le Forez. Aujourd'hui il se retrouve donc dans une situation particulière : faire sa place sportivement dans l'effectif stéphanois tout en devant prouver aux supporters de l'ASSE qu'il s'agissait "d'erreurs de jeunesse" comme il l'a lui même dit ce vendredi en conférence de presse. Pour dissiper ce malentendu Anthony Mounier veut rencontrer les groupes de supporters, rencontre qui aura lieu la semaine prochaine.

Anthony Mounier, nouvel attaquant de l'ASSE

"C'est vrai que j'ai été formé à Lyon mais depuis j'ai voyagé. Aujourd'hui j'avais d'autres opportunités mais c'est vraiment ici que je voulais venir. Je sais que je suis attendu par les supporters. Comme je prends le train en marche, ce sera à moi de m'adapter le plus rapidement possible à mes nouveaux coéquipiers. Ce que je peux dire aux supporters c'est que partout où je suis passé j'ai toujours mouillé le maillot et l'ai toujours respecté. Je n'ai jamais eu de soucis sur l'état d'esprit et le respect des couleurs. Aujourd'hui je vais porter le maillot vert et j'en suis très fier."

Dominique Rocheteau, coordinateur sportif de l'ASSE

"Ce sera à Anthony de lever ce malentendu et les supporters vont lui poser pas mal de questions. Anthony montre sa motivation de venir jouer chez les Verts alors qu'il aurait pu aller dans d'autres clubs où ca aurait été plus tranquille pour lui. Il choisit peut-être la difficulté. On peut faire des erreurs mais il faut savoir pardonner. Le plus important c'est qu'Anthony rencontre les supporters et s'explique."