Mercato : Anthony Mounier et l'ASSE jettent l'éponge, l'ex-Lyonnais ne sera pas Vert

Situation hors du commun à l'AS Saint-Étienne puisque le joueur formé à Lyon Anthony Mounier ne portera finalement jamais le maillot vert selon le journal l'Equipe. L'opposition virulente des supporters et de certains membres du club aura eu raison de ce prêt très controversé.

C'est une situation comme on a rarement en vue dans le football français. Dans le football tout court. Un joueur prêté dans un club qui ne porte pas le maillot une seule seconde, qui n'aura effectué qu'une journée d'entrainement avec ses nouveaux partenaires et qui refait ses valises dans l'autre sens à cause de la vindicte populaire et de l'opposition d'une partie du club. Anthony Mounier arrivé jeudi dans le Forez pour signer son prêt de 6 mois avec option d'achat sera de retour en Italie dans les prochaines heures.

Détesté par une partie des supporters

Pour avoir insulté le club, pour avoir affirmer qu'il ne l'avait jamais vraiment aimé, pour avoir été formé chez l'ennemi lyonnais, Anthony Mounier occupait une place de choix parmi les joueurs que les supporters de l'ASSE ne voulaient pas voir porter la tunique verte. Malgré tout, le joueur de 29 ans a souhaité relever le défi et s'engager dans le Forez, lui l'Ardéchois issu d'une famille de supporters stéphanois. Dès son arrivée il souhaite rencontrer les supporters, demande rejetée par ceux-ci.

Accueilli froidement par les joueurs

Même si certains comme Jessy Moulin ont affirmé publiquement qu'il fallait faciliter l'arrivée d'Anthony Mounier, c'est une certitude que l'accueil du vestiaire a été glacial lors de son arrivée à Blagnac lors du stage de préparation avant la rencontre de dimanche face à Toulouse. C'est sans doute d'ailleurs l'argument le plus déterminant pour expliquer cette décision, plus encore que l'opposition des supporters.

Qui a souhaité son arrivée au sein du club ?

Les oppositions étaient prévisibles, le déferlement d'insultes sur les réseaux sociaux aussi. Il est donc parfaitement étonnant que la direction du club n'ait pas anticipé la violence des réactions des supporters, d'autant plus dans un club où plus qu'ailleurs les supporters s'estiment garants de l'histoire et des valeurs de l'institution, plus que les joueurs, plus que les dirigeants qui passent les uns après les autres, tandis que eux restent. Christophe Galtier ne s'est pas exprimé sur l'opportunité sportive de l'arrivée d'Anthony Mounier ce qui, entre autres choses, laisse penser qu'il n'était pas favorable à sa venue. Une décision imposée par la direction, sans doute initiée par Alain Martin, membre du Conseil de Surveillance de l'ASSE, maire du Pouzin en Ardèche, la commune où s'est installée la famille Mounier. Les relations sont tendues entre Christophe Galtier et Roland Romeyer depuis des mois et cet épisode ne devrait rien arranger.