Reims, France

On savait que le Stade de Reims ne serait pas actif sur le marché des transferts, tant sur le plan des départs que des arrivées. Seul le cas d'Antoine Devaux, en contrat avec le club rémois jusqu'au 20 juin 2018, était classé à part, avec le souhait des deux parties de trouver une porte de sortie. C'est désormais chose faites. Antoine Devaux quitte le Stade de Reims. Il a signé un contrat d'une durée de trois saisons avec le Tours FC, actuel dernier du championnat de Ligue 2. Le Tours FC qui sera d'ailleurs le prochain adversaire du Stade de Reims ce mardi à 21 heures à Delaune.

Antoine Devaux était arrivé à Reims en 2012, lors de l'accession du club en Ligue 1. Il était alors au Toulouse FC. Il a disputé 145 matches avec le Stade de Reims (dont 131 en Ligue 1) et a inscrit 5 buts (tous en Ligue 1).

Depuis le début de la saison, il évoluait avec la réserve de National 2 et n'entrait pas dans les plans de David Guion.

Antoine Devaux ne jouera pas face à Reims mardi soir

Si le club du Tours FC a officialisé cette l'arrivée d'Antoine Devaux samedi après-midi sur son site internet, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a confirmé à France Bleu Champagne-Ardenne que l'accord avait été trouvé. "Nous avons donné notre accord avec une résiliation du contrat d'Antoine Devaux qui peut donc s'engager librement à Tours."

Dans la perspective du match face à Tours ce mardi, le président rémois est très clair : "Nous avons fait en sorte qu'Antoine puisse signer le plus vite possible afin qu'il soit couvert en cas de blessure alors qu'il va prendre part aux entraînements à Tours très vite. Et il est interdit dans le foot français de signer une clause pour qu'il ne joue pas contre nous ce mardi à Delaune, donc on ne l'a pas fait. Il est donc qualifié mais j'ai un accord moral avec le président de Tours, Jean-Marc Ettori, pour qu'Antoine ne soit pas aligné face au Stade de Reims ce mardi. Et qu'il commence sa saison à Tours lors du match suivant. Je ne doute pas que le président tourangeau tiendra sa parole."