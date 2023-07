Mercato : Anton Saletros va quitter le SM Caen six mois après son arrivée pour rentrer en Suède

L'annonce d'un départ d'Anton Salétros révélée par l'Equipe ne laisse pas indifférent les supporters du club de football caennais. Ils avaient rapidement été sous le charme du milieu de terrain suédois. Buteur et passeur dès son troisième match de Ligue 2 contre Bastia (3-1), le joueur de 27 ans leur avait laissé apercevoir un jeu plaisant et décisif avant de connaître une succession de pépins physiques et un retour compliqué sur les terrains en terme de performances.

ⓘ Publicité

Il faut dire qu'Anton Salétros était arrivé libre lors du mercato d'hiver en provenance du championnat norvégien et de Sarpsborg, sans avoir joué pendant deux mois. Le milieu suédois ne cachait pas ses ambitions d'intégrer à terme un des cinq championnats majeurs européen en passant par la case Malherbe.

Présent encore à la séance d'hier midi du SM Caen à Deauville, Anton Salétros va donc repartir au bout de six mois en Scandinavie avec un transfert à l'AIK Stockholm, son club formateur. En "mal du pays" selon le club de foot caennais, Anton Saletros était sous contrat jusqu'en 2025.