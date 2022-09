Mercato : après sept mois à Barcelone, le Lavallois Pierre-Emerick Aubameyang retourne à Londres

Avec AFP

L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a signé pour deux ans à Chelsea en provenance du FC Barcelone. C'est ce qu'ont annoncé les deux clubs dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures à peine après la fin officielle du mercato estival.

Le club espagnol a précisé dans son communiqué que l'ancien joueur de Dijon, Saint-Etienne, Dortmund et Arsenal, âgé de 33 ans, avait été cédé pour 12 millions d'euros.

Le footballeur qui a fait ses débuts au club de L'Huisserie près de Laval, n'a pas vraiment transformé l'essai au FC Barcelone et se réjouit de rebondir en Angleterre : "je suis tellement heureux. C'est un honneur de faire partie de cette équipe et je suis très impatient de démarrer. J'ai des comptes à régler avec la Premier League et c'est tellement bon d'être de retour, c'est très excitant", a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang.

L'attaquant va effectivement retrouver un championnat qu'il avait quitté il y a tout juste sept mois, après avoir résilié son contrat avec Arsenal, à la suite de problèmes disciplinaires et de ponctualité.

En six mois passés en Catalogne, Aubameyang (73 sélections avec le Gabon, 30 buts) a inscrit 13 buts en 24 matches, terminant la saison meilleur buteur du club, à égalité avec Memphis Depay.

Mais le Lavallois n'entrait plus dans les plans du club espagnol, en proie à des difficultés économiques et qui souhaitait soulager sa masse salariale des deux millions d'euros mensuel que touchait "Aubam", selon la presse espagnole. Ce transfert, annoncé il y a plusieurs jours, aurait pu être remis en cause par le cambriolage subit par la star gabonaise à son domicile près de Barcelone en tout début de semaine.

Pierre-Emerick Aubameyang n'était plus voué à un poste de titulaire à la pointe de l'attaque barcelonaise depuis le recrutement cet été de la star polonaise Robert Lewandowski pour environ 50 millions d'euros en provenance du Bayern Munich.

Chelsea, pour sa part, était à la recherche d'un avant-centre depuis le départ de Timo Werner à Leipzig et du prêt d'une saison du Belge Romelu Lukaku à l'Inter Milan.

Il s'agit de la septième recrue des Blues et Chelsea est l'équipe anglaise la plus dépensière dans un mercato d'été déjà hors-norme, même pour la Premier League. Plus de 200 millions d'euros ont ainsi été dépensés par les nouveaux propriétaires américains du club, avec les achats de Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly ou le Français Wesley Fofana, notamment.

Le club londonien réalise un début de saison mitigé en Premier League, avec deux victoires, un nul et deux défaites après cinq rencontres de championnat.