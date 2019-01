Mercato | Arbër Zeneli rejoint le Stade de Reims pour 5 ans, une première recrue hivernale de choix

Reims, France

C'est certainement l'un des plus beau coup du mercato. Le Stade de Reims a réussi à engager le jeune milieu de terrain offensif Kosovar, Arbër Zeleni pour une durée de 5 ans. Le transfert a été finalisé samedi après-midi après la traditionnelle visite médicale. Le club néerlandais a reçu une indemnité de transfert évaluée à un peu moins de 5 millions d'euros.

Ce jeune joueur est très complet, il est meilleur passeur (9 passes) pour trois buts inscrits dans son championnat des Pays-Bas qu'il va donc quitter. Il a déjà 15 seléctions en équipe nationale du Kosovo. Il s'agit d'un joueur très technique et très vif qui possède un très bon pied gauche. Il sera évidemment qualifié pour la rencontre face à l'Olympique de Marseille au Stade Delaune samedi prochain.

Le Stade de Reims devrait encore finaliser au moins une recrue lors de ce mercato d'hiver notamment un arrière gauche pour remplacer Ghislain Konan qui est blessé et donc on connaîtra le sort ce lundi à l'issue d'un dernier point médical pour savoir s'il se fera opérer ou non d'une hernie discale.