Mercato - ASSE : Andy Delort sur les tablettes

Il connait bien la Ligue 1, il est jeune et talentueux, mais sa carrière est au point mort au Mexique. Andy Delort pourrait rapidement atterrir à Saint-Etienne, qui cherche à se renforcer devant, suite notamment à la blessure d'Oussama Tanane. Ce serait un joli coup pour les Verts.

A 25 ans, Andy Delort a déjà pas mal bourlingué, avec plus ou moins de réussite. Excellent en Ligue 2 à Tours (24 buts en 36 matchs lors de la saison 2013-2014) puis transparent en Angleterre à Wigan (11 match - 0 but), Delort semblait avoir trouvé de la stabilité à Caen la saison passée. 12 buts en Ligue 1 et un statut retrouvé d'avant-centre prometteur.

Dans l'ombre du King Gignac au Mexique

Mais finalement, la tentation de suivre André-Pierre Gignac au Mexique a été trop forte. L'été dernier, les Tigres de Monterrey ont signé un chèque de huit millions d'euros. Sauf qu'il joue peu : trois petites titularisations et trois buts marqués seulement depuis le mois de septembre, dans l'ombre du "King Gignac".

Prêté à l'ASSE jusqu'à la fin de saison ?

Andy Delort verrait donc d'un bon œil un retour en France pendant ce mercato. On parle de Lorient, Toulouse ou Rennes mais sa préférence irait à l'ASSE avec la perspective de joueur l'Europa League. De son côté, le club chercherait à l'obtenir en prêt, avec une option d'achat, ce qui limiterait les risques financiers. En tout cas Delort viendrait mettre un peu de dynamisme et de spontanéité à une attaque verte en manque d'imagination sur cette première partie de saison.