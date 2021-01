Mercato - ASSE : Claude Puel confirme le départ de Jean-Philippe Krasso au Mans

En manque de temps avec l'AS Saint-Etienne, où il est arrivé cet été en provenance d'Epinal, Jean-Philippe Krasso va être prêté au Mans jusqu'à la fin de la saison. Le Mans évolue en National 1.

Claude Puel sur Jean-Philippe Krasso : "Ce sera bien pour J.P. qui a progressé et appris beaucoup de chose. Le but est d'avoir du temps de jeu. Avec le confinement on a pas d'équipe réserve donc certains joueurs ne peuvent pas avoir de temps de jeu. On verra comment il évolue."