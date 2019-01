Mercato ASSE : "il y a des postes où on est vraiment ric-rac", dit Jean-Louis Gasset

Saint-Étienne, France

"Je voulais juste prévenir les gens, les matchs vont s'enchaîner et il y a des postes sur lesquels on est vraiment ric-rac". Comme il est souvent de coutume lors des périodes de transfert, l’entraîneur envoie la balle dans le camp des dirigeants en ce qui concerne le recrutement. Oui, Jean-Louis Gasset aimerait "un cadeau du père Noël", il l'avait déjà affirmé devant la presse. Là il a parlé avec les dirigeants de ses souhaits, leur a soumis quelques noms, car il trouve que son effectif reste mince.

Effectivement, en janvier les Verts vont jouer au moins cinq matchs, voire six, en à peine 20 jours. L'effectif a déjà connu de nombreuses blessures lors de la première partie de saison, notamment en défense, certaines (Subotic, Debuchy, Silva) toujours en cours. Si Jean-Louis Gasset affirme que "on s'en sort toujours, des joueurs ne jouent pas à leur poste, on a ressorti Polomat du placard", il ne serait pas contre un petit renfort hivernal. "Moi je propose, je parle sportif, les dirigeants eux me parlent finance [...] si on veut mettre tous les atouts de notre côté, peut-être qu'il nous faut un petit plus [...] après, je donne mon avis, je ferai au 1er février avec l'effectif que j'aurai à disposition".

Vagner Dias Gonçalves prêté

Si l'ASSE n'a toujours pas enregistré d'arrivée, elle a déjà vu un joueur partir de l'effectif. Le jeune attaquant capverdien, Vagner Dias Gonçalves, a été prêté à l'AS Nancy-Lorraine (Ligue 2) jusqu'à la fin de la saison, a annoncé vendredi 4 janvier le club. Il n'avait disputé que quatre rencontres de Ligue 1 sous le maillot vert, aucune cette saison.

Concernant Robert Beric, Jean-Louis Gasset a qualifié la situation de l'attaquant slovène de "bancale". Après son transfert avorté lors du mercato d'été, l'attaquant, une des recrues les plus chères de l'histoire du club, n'a toujours pas re-signé et n'est plus titulaire. D'autres rumeurs affirment que le club a été contacté pour Ole Selnaës et William Saliba, rumeurs non confirmées pour le moment.