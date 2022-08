Mercato - ASSE : le gardien Matthieu Dreyer signe pour deux ans avec les Verts

L'AS Saint-Étienne annonce ce mardi la signature de Matthieu Dreyer pour deux ans. Le gardien de but, arrive du FC Lorient dont il portait les couleurs depuis 2020. L'alsacien est la huitième recrue du mercato estival des Verts. A 33 ans, il devient donc la doublure d'Étienne Green. On devrait rapidement voir Matthieu Dreyer à l'oeuvre puisque, selon toute vraisemblance, il devrait remplacer Étienne Green le 27 août prochain, lors du déplacement à Valenciennes. Le portier numéro un est en effet suspendu après le carton rouge et la déroute face au Havre.

Mais au-delà de l'urgence sportive, Matthieu Dreyer est aussi recruté pour faire profiter le groupe de son expérience et sa maturité. "Je vais tout faire, dit-il, pour aider chacun à progresser et permettre à l’équipe de gagner le plus de matchs possible, c’est le plus important."

Formé au FC Sochaux, club avec lequel il a démarré son parcours professionnel, en 2007, Matthieu Dreyer a connu la Ligue et la Ligue 2. Le portier est passé par Fréjus, Troyes, Caen, Amiens et enfin le FC Lorient. Il a également connu 35 sélections internationales (U16, U17, U18, U20 et Espoirs).

Cette large expérience, Laurent Batlles, l'entraîneur des Verts, espère bien en faire profiter ses troupes : "Matthieu, [...] va nous apporter sa maturité et sa sérénité, notamment au niveau du groupe des gardiens qui est assez jeune. Son arrivée dans l’effectif va aider Noah Raveyre à grandir et soumettre Etienne Green à une concurrence. Cette émulation favorisera la performance des gardiens et profitera à toute l’équipe. Elle nous offrira une solution supplémentaire en cas de blessure ou de suspension dans un championnat que l’on sait très long."