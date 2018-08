Loire, France

Le feuilleton Cabella touche à sa fin. Une réunion s'est tenue hier à l'Étrat entre les représentants de l'ASSE et ceux de l'Olympique de Marseille pour évoquer l'avenir du joueur, prêté la saison dernière par le club phocéen. Le transfert semble en bonne voie. Il pourrait être officialisé dans la semaine ce qui serait une très bonne nouvelle pour les Verts.

Rémy Cabella était le meilleur buteur la saison passée avec huit buts au compteur. Il a même fait partie du top 10 des buteurs les plus rapides de ligue 1 l'année dernière, à la 4e place. En septembre 2017, c'était même lui le plus rapide avec un but marqué 53 secondes après le coup d'envoi d'un match contre Angers.

Donc évidemment conserver ce joueur était une priorité pour l'ASSE. Un transfert attendu également par les supporters des Verts mais le feuilleton s'est éternisé ces dernières semaines dans ce mercato stéphanois marqué pour le moment par l'arrivée Khazri et Kolo.