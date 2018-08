Les représentants de l'ASSE et de l'OM ont discuté jusqu'à 22h environs ce lundi soir, mais selon nos informations, aucun terrain d'entente n'a été trouvé concernant le transfert de Rémy Cabella chez les Verts.

Une chose est sure : les deux clubs, et surtout le joueur, ont envie de trouver un accord. Ils ont envie que Rémy Cabella joue en vert cette saison. C'est un point important, essentiel. Même si ils n'y arrivent pas à boucler le dossier. Alors une seconde réunion est prévue dans les tous prochains jours, pour essayer une nouvelle fois de s'accorder sur le chiffrage du transfert.

Le temps est compté. Parce que l'OM reçoit Toulouse vendredi soir. Et que si rien n'est signé d'ici là, Rémy Cabella pourrait démarrer la saison avec le club phocéen, parce que Florian Thauvin a repris tard l'entraînement à cause de la coupe du monde et parce que Lucas Ocampos souffre d'une entorse. Mais faire jouer Rémy Cabella avec Marseille vendredi c'est toujours prendre le risque d'une blessure. Ce qui compliquerait encore un peu plus son transfert vers Saint-Étienne. Ce dont tout le monde se passerait bien.