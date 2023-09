Mercato au FC Metz : au tour de Christophe Hérelle de signer

En ce dernier jour de mercato, le défenseur central tant attendu par le FC Metz est arrivée. Christophe Hérelle s'est engagé pour deux saisons avec le club promu.

Un défenseur central de plus dans la rotation

Un recrutement était particulièrement attendu à ce poste, déjà en tension durant toute la saison dernière, et plus encore cette saison en raison de la participation programmée de Fali Candé à la Coupe d'Afrique des Nations, et de l'inexpérience d'Aboubacar Lô.

De l'expérience, Christophe Hérelle en a. Formé à Sochaux, il débute en pro en National, aux SR Colmar avant de se révéler à Troyes où il découvre la Ligue 1 en 2017/2018. Cédé à Nice en 2019, il s'engage la saison suivante à Brest où il a connu des saisons très inégales. Recruté pour diriger la défense du club, il a été gêné par un Covid long puis par son irrégularité dans le jeu qui lui a fait perdre sa place de titulaire la saison dernière. Son dernier match remonte à mars 2023.

A Metz, l'international martiniquais vient donc se relancer, dans un contexte assez similaire à celui qu'il avait découvert à son arrivée à Brest, chez un promu.