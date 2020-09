Mercato au PSG : Choupo-Moting refuse finalement de prolonger

À force d'abnégation mais aussi et surtout grâce à son but en quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta de Bergame (2-1), Eric Maxim Choupo-Moting est devenu le chouchou d'une partie du public parisien. Pourtant l'aventure est désormais bel et bien terminée entre l'attaquant camerounais et le PSG. Lundi, Eric Maxim Choupo-Moting a dit non au Paris-Saint-Germain. Il a refusé la prolongation de contrat de un an qui lui était proposé.

Âgé de 31 ans, Eric Maxim Choupo-Moting souhaitait prolonger à Paris mais avec un contrat de deux ans minimum. Leonardo le directeur sportif est resté ferme sur sa position. L'attaquant lui a dans sa manche plusieurs clubs qui lui proposent des contrats de deux à trois ans avec un temps de jeu plus important. Joueur de vestiaire, attachant, Eric Maxim Choupo-Moting aura été un grand frère pour Kylian Mbappé et d'autres joueurs qui l'apprécient grandement. "Choupo" aura finalement joué deux saisons et marqué 9 buts en 48 matchs pour le PSG.