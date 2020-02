Fin de mercato très animée pour le DFCO !

Dijon, France

L'art de faire les choses à la dernière minute ! Le mercato du DFCO s'est animé dans les toutes dernières minutes, vendredi 31 janvier. Deux joueurs arrivent, un jeune signe pro. Des renforts, qui, à priori, ne devraient pas servir dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Plutôt des forces vives pour l'avenir.

Un renfort offensif

Après Yassine Benzia, un nouveau renfort offensif pour le DFCO. Aurélien Scheidler, signe au club pour quatre ans et demi. Cet attaquant de 21 ans arrive de l'US Orléans (Ligue 2). Il sera prêté là-bas jusqu'à la fin de la saison.

« C’est un jeune joueur prometteur qui a effectué une bonne première partie de saison, explique Sébastien Larcier, responsable du recrutement, sur le site du club. C’est un grand gabarit, joueur de pivot qui pèse sur les défenses et qui a un profil de finisseur. Il sent les coups dans la surface. »

à lire aussi Mercato : Yassine Benzia s'engage avec le DFCO

Un jeune milieu de terrain

Le milieu de terrain camerounais Wilitty Younoussa, 18 ans, s'est engagé avec le DFCO jusqu'en 2022. Il arrive de l’AS International Football Académie, à Yaoundé (Cameroun).

« C’est un milieu de terrain box to box, au petit gabarit, qui court longtemps et qui a la capacité de casser les lignes, indique décrit Loïc Chalier, membre de la cellule recrutement, sur le site du club. C’est un jeune qui est à l’écoute, travailleur et qui a un talent que l’on devra peaufiner ».

Rayan Philippe signe pro

Le jeune Rayan Philippe, 19 ans, au club depuis 2015, signe professionnel. Il sera prêté à Toulon (National) jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant a inscrit 16 buts cette année avec le réserve du DFCO en N3.