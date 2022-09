Mercato : Christopher Wooh rejoint Rennes en provenance de Lens

Les dernières heures du mercato sont agitées au Stade Rennais. Juste avant la clôture, Loïc Badé devrait s'engager à Nottingham Forrest en prêt avec option d'achat. Le jeune défenseur lensois Christopher Wooh rejoint lui les Rouge et Noir.

Le Stade Rennais aura été actif sur les tous derniers moments du mercato ce jeudi 1er septembre. Après avoir annoncé la signature d'Amine Gouiri et le départ de Gaëtan Laborde vers Nice, le Stade Rennais a conclu une opération en défense centrale dans les derniers moments de ce mercato estival.

Loïc Badé, arrivé de Lens l'été dernier, doit s'engager avec Nottingham Forrest - récent promu en Premier League - pour un prêt avec option d'achat. Pour compenser ce départ, le Stade Rennais s'est tourné à nouveau vers le club lensois : comme annoncé par Prime Video et Le Parisien, les Rouge et Noir recrutent le jeune défenseur Christopher Wooh (20 ans) pour un montant estimé à 9 millions d'euros, une information que France Bleu Armorique et France Bleu Nord sont en mesure de confirmer. Christopher Wooh s'engage pour 4 ans.

