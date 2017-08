MERCATO - Hatem Ben Arfa annonce sur son compte instagram qu'il reste au PSG ... "Me quedo" (je reste)

Alors que le PSG voulait s'en séparer, Hatem Ben Arfa a fait savoir ce jeudi qu'il restait au club. Dans un message sur instagram, l'attaquant tout sourire sur une photo a écrit "me quedo" (je reste). Clin d'oeil au tweet de Gerard Piqué à propos de Neymar il y a quelques semaines.

C'est le genre de message qui ne va pas faire rire le nouveau directeur sportif du PSG, Antero Henrique. Alors qu'il avait pour mission de faire partir Hatem Ben Arfa, le nouveau dirigeant du PSG a échoué et l'attaquant lui a fait savoir sur les réseaux sociaux. Dans un message sur instagram, Hatem Ben arfa annonce qu'il reste au PSG ... en espagnol "Me quedo" (je reste). L'attaquant est sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2019 mais il ne rentre absolument plus dans les plans de Unai Emery.