Mercato : c'est officiel, Georginio Wijnaldum s'engage pour trois ans avec le PSG !

C'est la première recrue estivale du PSG. France Bleu Paris vous l'annonçait dès ce début de semaine. C'est désormais officiel. Le milieu de terrain néerlandais de 30 ans Georginio Wijnaldum s'est engagé trois ans au PSG. Le club l'annonce ce jeudi. Après cinq saisons à Liverpool, libre de tout contrat au 30 juin, le milieu international néerlandais de 30 ans rejoint le club de la capitale.

Georginio Wijnaldum a passé cinq saisons avec les Reds. Il a joué 233 matchs en 5 saisons. Ila remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2019. "Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi", a souligné Georginio Wijnaldum, cité par son nouveau club dans un communiqué.

"J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu'ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut", poursuit le Néerlandais.

Le recrutement de Wijnaldum donne le coup d'envoi d'un été qui s'annonce chaud dans la capitale. Outre le possible recrutement du gardien international italien Gianluigi Donnarumma (AC Milan), lui aussi en fin de contrat, le dossier le plus brûlant reste celui de la prolongation de Kylian Mbappé.