Mercato : c'est officiel pour Hicham Boudaoui à l'OGC Nice

Nice, France

Le transfert était bouclé depuis plusieurs jours. Il ne manquait qu'un document pour finaliser l'opération. Il est arrivé ce lundi sur le bureau de l'OGC Nice, qui vient d'officialiser l'arrivée du jeune international algérien Hicham Boudaoui (19 ans).

Un côté droit 100% algérien au Gym ?

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations aux côtés de Youcef Atal et Adam Ounas, Hicham Boudaoui retrouve ses deux compatriotes sous le maillot du Gym et pourrait même former avec les deux autres techniciens le côté droit de l'OGC Nice dans le futur.

La nouvelle pépite de Paradou

Le jeune homme arrive de Paradou, un club de quartier d'Alger qui est passé maître dans l'art de former des jeunes talents. Après Rami Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) Farid El Melali (Angers) ou... Youcef Atal, le jeune Boudaoui est la nouvelle pépite à sortir du centre de formation le plus réputé d'Afrique du Nord. Même si le club ne communique jamais sur les montants, le transfert est estimé à 4 millions d'euros et représente la vente la plus élevée de l'histoire pour un club algérien.

Mercato bouclé

Après le match à Rennes, le président Jean-Pierre Rivère assurait que Boudaoui serait la dernière recrue de l'été de l'OGC Nice. Patrick Vieira avait demandé un renfort en défense avec les nombreuses absences (Dante, Hérelle, Sarr notamment). Vue la performance des jeunes aiglons en Bretagne, et l'arrivée de Stanley Nsoki dans ce secteur, le Gym devrait en rester là pour ce premier mercato de l'ère Ratcliffe.