Mercato : ça bouge au Losc !

Le mercato d'hiver se termine ce mardi soir à 23h59 pour tous les clubs français et au Losc, cette dernière journée s'annonce chargée avec du mouvement dans le sens des départs et des arrivées.

Comme souvent, c'est à la toute fin du mercato que les clubs finalisent les transferts. Le Losc ne déroge pas à la règle et a déjà annoncé ce mardi matin la signature du Néerlandais Anwar El Ghazi, 21 ans, première recrue de l'ère Lopez. Ce jeune espoir, qui colle parfaitement avec le profil de joueur souhaité par le nouveau propriétaire, arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam, actuel 2e du championnat néerlandais. Le montant du transfert n'a pas filtré. Anwar El Ghazi est un attaquant polyvalent, qui peut évoluer aussi bien sur les côtés que dans l'axe. En deux saisons et demi, il a disputé 101 matchs sous les couleurs de l'Ajax et inscrit 23 buts. Il a notamment marqué son premier but en Ligue des Champions sur la pelouse du Camp Nou le 22 octobre 2014 face au FC Barcelone.

Junior Alonso vient renforcer la défense

Autre signature officialisée ce mardi midi, celle du défenseur Junior Alonso, international paraguayen. Le joueur de 23 ans évoluait sous les couleurs de Cerro Porteno au Paraguay et va donc connaître sa première expérience en Europe. Défenseur axial, Junior Alonso peut également jouer latéral gauche. Ces quatre dernières saisons, il a disputé 177 matchs en professionnels. Il compte 9 sélections sous le maillot du Paraguay.

Gerson arrive de l'AS Rome

El Ghazi et Junior Alonso ne seront pas les seules recrues du jour, côté Lillois. Plusieurs noms reviennent avec insistance, notamment celui du Brésilien Gerson, milieu de terrain de 19 ans, qui pourrait arriver en prêt en provenance de l'AS Rome, avec une option d'achat. En défense, c'est un autre Brésiilien qui pourrait renforcer l'arrière-garde lilloise : Gabriel Dos Santos Magalhaes, 19 ans lui aussi, sous contrat avec le club d'Avai. Enfin, la piste de l'attaquant brésilien Luiz Araujo (20 ans) a été refroidie puisque son club de Sao Paulo a vendu ce mardi un de ses attaquants et ne serait plus enclin à céder au Losc un autre de ses espoirs.

Obbadi file à Nice

Côté départ, le Losc a officialisé dès lundi le transfert de Younousse Sankharé aux Girondins de Bordeaux, où il retrouve son ancien entraîneur à Guingamp Jocelyn Gourvenec. Autre milieu qui quitte le navire, c'est Mounir Obbadi. Son contrat au Losc a été résilié et le Marocain s'est engagé ce mardi avec Nice. Dernier départ acté, celui de l'attaquant Junior Tallo, prêté jusqu'à la fin de saison à Amiens, en Ligue 2.