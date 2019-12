Mercato : ça va bouger à l'OGC Nice

Nice, France

Quelques jours après l'officialisation du prêt pour six mois du latéral gauche Riza Durmisi, le mercato hivernal, qui s'ouvre le 1er janvier, est revenu au cœur des échanges ce jeudi entre Patrick Vieira et les journalistes présents. Après une première partie de saison ratée, l'entraîneur confirme que son effectif va "bouger dans les deux sens". Sans donner de nom ni cibler de poste, coach Vieira attend bien du renfort. "Notre objectif c'est d'améliorer l'effectif. On vise des joueurs qui doivent nous apporter quelque chose." Pour ça, le club pourrait viser des profils plus expérimentés que les recrues de l'été dernier, toutes âgées de moins de 23 ans, et qui tardent à s'intégrer pour la plupart, dans l'effectif le plus jeune de la Ligue 1.

"Ajuster" un effectif trop jeune

Cela correspond d'ailleurs à la première recrue de l'hiver Riza Durmisi. A 25 ans, l'international danois est passé par l'Espagne (Betis Séville) et évoluait en Série A depuis un an et demi à la Lazio Rome. Il ne pourra porter le maillot rouge et noir qu'à partir du 1er janvier mais il s'entraîne avec le groupe depuis quelques jours et a déjà pris de la place dans le vestiaire assure son futur capitaine Dante. "Il communique beaucoup, parle 5 ou 6 langues, essaye déjà de parler en Français. Il parle tactique avec nous, voit ce qui pourrait être amélioré. C'est très positif, il va nous amener du leadership." Il y a quelques jours Jean-Pierre Rivère évoquait un "mercato d'ajustement" et refusait de commenter les rumeurs. "Je vois circuler des sommes qui n'ont pas de sens. Il ne faut pas se fier à ce qu'on peut lire. Mais on travaille, je vous assure. On va essayer de constituer la meilleure équipe possible."

Walter et Srafi ne jouent plus

Dans l'autre sens, plusieurs aiglons devraient s'envoler vers d'autres horizons cet hiver. Blessé puis écarté de l'équipe depuis deux mois, le milieu de terrain Rémi Walter (24 ans) n'a disputé qu'une seule rencontre cette saison avec le Gym. A six mois de la fin de son contrat, il pourrait profiter du mercato pour se relancer, lui qui a des touches en Turquie et aux États-Unis. Même problématique pour le milieu tunisien Bassem Srarfi (22 ans). Avec trois petits matchs au compteur, un départ semble inévitable.

Quid de Tameze ?

La situation est moins claire pour Adrien Tameze. Écarté du groupe pendant quatre rencontres, le milieu de terrain a été convoqué à Brest samedi et a fait une bonne rentrée au stade Francis-Le Blé. "Je prend les joueurs par rapport à ce que je vois à l'entraînement. Si j'ai pris Adrien c'est parce qu'il le méritait, pas parce que je l'aime bien." Joueur le plus utilisé la saison passée (37 matchs), Tameze a malgré tout été rétrogradé dans la hiérarchie des milieux de terrain. Après avoir refusé une belle offre en Russie l'été dernier, il pourrait cette fois réfléchir à une porte de sortie si une offre se représente cet hiver. "Il y a un dernier match à jouer, tous les joueurs sont concernés. Après ce match face à Toulouse, on va faire le point avec certains. Certains risquent de partir oui."

Sarr et Benitez dossiers épineux

Qu'en sera-t-il de Malang Sarr et Walter Benitez ? Les deux joueurs font partie des cadres de l'effectif, même si le défenseur a perdu du crédit après une première partie de saison ratée. Ils sont tous les deux en fin de contrat dans six mois et ils pourront s'engager où ils veulent à partir du 1er janvier. Si Walter Benitez devrait bien finir la saison, le club pourrait être tenté de céder Malang Sarr en cas d'offre pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Sollicité par deux clubs allemands cet été, il garde une côte élevée sur le marché au regard de son âge (20 ans) et son expérience chez les professionnels (95 matchs de Ligue 1).