Mercato : Calvin Stengs première recrue de l'été pour l'OGC Nice

Elle s'est faîte attendre. La voilà. La première recrue de l'été de l'OGC Nice. L'ailier néerlandais Calvin Stengs s'engage avec l'OGC Nice et vient renforcer les ailes des Aiglons.

Au lendemain du départ de Pierre Lees-Melou, l'OGC Nice annonce l'arrivée de sa première recrue de l'été. International néerlandais (7 sélections), le jeune ailier Calvin Stengs (22 ans) pose ses valises sur la Côte d'Azur. Formé à l'AZ Alkmaar, il a disputé 78 matchs en Eredevise et inscrit 18 buts depuis ses débuts en pro au printemps 2017.

Un profil parfait pour le 4-4-2 de Christophe Galtier

Droitier, il vient renforcer les ailes des Aiglons, déplumés depuis les départs de Rony Lopes et Jeff Reine-Adélaïde. Adepte du 4-4-2, Christophe Galtier compte bien utiliser ce système et le Gym doit donc recruter des profils pour animer les côtés. L'OGC Nice part en stage ce jeudi à Divonne-les-Bains et affronte Bastia vendredi en match amical.