Mercato d'hiver : Patrice Garande s'explique sur les deux recrues du TFC

L'entraîneur du TFC donne son point de vue sur le mercato du club et sur les deux recrues. Le gardien Isak Petterson et le défenseur central Sébastien Dewaest seront bien dans le groupe pour affronter Caen lundi, tout comme le milieu de terrain Manu Koné, courtisé par de nombreux clubs.

Patrice Garande est revenu brièvement en début de conférence de presse ce samedi sur le mercato d'hiver du club et sur les deux arrivées dans le groupe qui ont parfois surpris les observateurs.

Première arrivée, celle du gardien suédois Isak Petterson, 23 ans et arrivé libre de Norrköping, une équipe de l'Allvenskan, le championnat suédois.

Une évidence et surtout un besoin pour le coach du TFC, puisque derrière l'évident numéro un Maxime Dupé, le numéro deux habituel Mauro Goicoechea enchaîne les pépins physiques. "Mauro a eu plusieurs soucis qui peuvent réapparaître à tout moment" confirme Patrice Garande. "Au vu des ambitions qu'on a, on ne peut pas prendre le risque si jamais Maxime (Dupé) a des problèmes à son tour".

Le jeune gardien suédois arrive donc clairement comme numéro deux dans la hiérarchie des gardiens au TFC, d'autant plus que Mauro Goicoechea a également la porte libre pour partir après s'être entretenu avec la direction du club la semaine dernière.

Un nouveau défenseur central

La deuxième arrivée, c'est celle d'un solide gaillard belge en défense centrale, un secteur où le TFC est déjà bien pourvu. Sébastien Dewaest, 29 ans et 1m90 pour 92 kilos arrive du club belge de Genk pour un prêt avec option d'achat. Sacré champion de Belgique lors de la saison 2018-2019, Sébastien Dewaest a également connu la Ligue des Champions avec son club.

Isak Petterson et Sébastien Dewaest seront d'ailleurs dans le groupe pour affronter Caen ce lundi soir.

On a toujours dit que si on avait la possibilité de faire venir ce joueur, on le ferait. Cela peut paraître paradoxal étant donné que l'on a déjà beaucoup de défenseurs centraux, mais aussi des jeunes. Et étant donné l'expérience et la qualité de Sébastien (Dewaest), je pense qu'il ne fallait pas louper comme occasion comme ça" - Patrice Garande.

Le cas Manu Koné

Patrice Garande a également évoqué en conférence de presse la situation de Manu Koné, pressenti du côté du Borussia Mondenglabach en Allemagne ou encore au Milan AC en Italie, deux écuries qui jouent les premières places dans deux grands championnats européens. "Je lis, je vois, j'entends beaucoup de choses, en attendant le joueur s'entraîne bien. Il est d'ailleurs dans le groupe pour aller à Caen".

Patrice Garande botte en touche à ce sujet. "Pour l'instant il est là et je compte sur lui et je peux vous dire qu'il sera aussi là pour affronter Grenoble (samedi 16 janvier)".

Recrues comme joueurs annoncés sur le départ seront donc bien dans le groupe pour affronter Caen ce lundi au stade Michel d'Ornano.

En cas de victoire, le TFC repasserait devant Troyes au classement et prendrait pour la première fois cette année la tête de la Ligue 2. Match çà suivre comme d'habitude en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi à 20h45 et avant-match dès 20h15.