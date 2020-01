Mercato d'hiver : Une première recrue pour La Berri avec le retour de Gilles Sunu

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

En position délicate au classement de Ligue 2, La Berrichonne football ne cachait pas son besoin de renfort pour remplir son objectif de la saison : le maintien et comptait bien profiter du mercato d'hiver pour l'obtenir.

161 matchs de Ligue 1

Neuf jours après l'ouverture du marché des joueurs professionnel, le club castelroussin annonce une première recrue, Gilles Sunu. L'attaquant international togolais n'est pas un inconnu dans l'Indre, c'est à Châteauroux qu'il est né en 1991 et qu'il a entamé sa formation professionnelle. À 28 ans, le joueur en provenance du club turc BB Erzurumspor revient donc au sein de sa ville natale et de son club formateur après un parcours varié. Passé par la Premier League et notamment Arsenal, c'est en Ligue 1 à Lorient qu'il commencera à obtenir vraiment du temps de jeu.

Engagement de 3 saisons

Gilles Sunu, passera 5 saisons chez les "Merlus" entre 2010 et 2015, avant de passer une saison chez Evian-Thonon-Gaillard et 2 supplémentaires, en Ligue 1 toujours, au SCO d'Angers. Attaquant de 1.81m Gilles Sunu aura inscrit - au cours de 161 matchs joués en Ligue 1- 12 buts et délivré 6 passes décisives. Il s'engage pour 3 saisons avec La Berri et portera le N°18. Le milieu offensif devrait disputer son premier match chez les bleu et rouge lors de la réception de Niort, le 24 janvier prochain.

Gilles Sunu avant de s'engager avec la sélection togolaise est passé par les équipes de France espoir, des U17 au U21, il a notamment remporté, face à l'Espagne, le championnat d'europe 2010 des moins de 19 ans avec l'équipe de France.