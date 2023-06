MERCATO D1 Féminine : la gardienne Katarzyna Kiedrzynek de retour au PSG !

Le retour de la gardienne polonaise va donner le sourire à ses anciennes coéquipières et aussi les supporters

C'est un retour qui va donner le sourire aux joueuses et aux fans de la section féminine du PSG, "Kate" rentre à la maison. Katarzyna Kiedrzynek, la gardienne finaliste de la Ligue des Champions avec Wolfsburg, revient au PSG. Âgée de 32 ans, la Polonaise connaît très bien la maison parisienne puisqu'elle a joué 121 matchs avec Paris entre 2013 et 2020. La bonne humeur et l'état d'esprit irréprochable de celle qui a joué deux finales de Ligue des Champions avec le PSG devrait amener du liant dans un vestiaire qui a connu deux années crispantes. Cette saison, Katarzyna Kiedrzynek était remplaçante chez les championnes d'Europe.

Le dossier des gardiennes bouclé pour 2023/24

Numériquement Katarzyna Kiedrzynek remplace Sarah Bouhaddi mais il semble que les dirigeants parisiens n'aient pas promis le poste de n°1 à la polonaise qui vient challenger l'internationale française Constance Picaud qui est en contrat jusqu'en 2024. La troisième gardienne parisienne pour la saison 2023/24 sera la jeune Océane Toussaint, pur produit de la formation parisienne, qui a signé son premier contrat pro la semaine dernière (contrat jusqu'en juin 2025).