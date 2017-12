Si le club est sain financièrement c'est qu'il n’est pas adepte des mercato dispendieux. Le marché des transferts de mi-saison ne dérogera pas à la règle. Les Verts veulent se renforcer mais pas à n’importe quel prix. C’est sans doute pour cela que les dirigeants de l’ASSE privilégient des prêts aux transferts secs. Le club aimerait attirer au moins un joueur par ligne.

La tentation Ntep

En attaque, les dirigeants des Verts veulent frapper un grand coup en attirant Paul Georges Ntep en prêt. Un joueur capable de sortir l’attaque stéphanoise de sa torpeur. Les contacts avec l’entourage de l’attaquant passé par Auxerre sont réels. D’après nos informations, le joueur se trouvait à Saint-Étienne vendredi dernier. Il joue peu à Wolfsburg et l'idée de rejoindre l'ASSE, ne lui déplaît pas. Deux freins à son arrivée : l’international français émarge à près de 300.000 euros net par mois et d’autres formations françaises sont intéressées.

Faire du neuf avec du vieux

Dans ces conditions, les Verts pourraient se tourner vers des pistes moins onéreuses. Les retours de prêt de Robert Beric et Oussama Tannane sont étudiés. Le premier évolue dans le club belge d’Anderlecht, le second est poussé vers la sortie à Las Palmas (Espagne). En défense, le nom de l'arrière latéral gauche de Clermont Nicolas Gavory revient avec insistance, mais le président de Clermont Foot fait la sourde oreille. Dans le sens des départs, Bamba, Monnet-Paquet, Pogba et Théophile-Catherine sont en fin de contrat avec l’ASSE en juin 2018. C'est donc la dernière chance du club stéphanois de les vendre.