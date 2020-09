Mercato : des joueurs de Montpellier sur le départ ?

Même s'il a, comme tous ses copains de Ligue 1, fait les frais du confinement, de l'arrêt du championnat et d'une reprise contraignante en terme d'accueil du public, le Montpellier Hérault n'est pas en danger sur le plan financier. Bien géré, le club possède un joli matelas, notamment en terme de fonds propres.

Ainsi, le MHSC n'a pas besoin de vendre et ne serait pas malheureux s'il devait conserver l'ensemble de son effectif actuel, qui réalise d'ailleurs un très bon début de saison. En revanche, le club n'est "pas plus idiot que les autres", comme le rappelait récemment Laurent Nicollin chez nos confrère de Telefoot, précisant : "Si on récupère un joueur et qu’on le vend le double ou le triple, on en sera ravi". Certains éléments ne seraient donc pas forcément retenus en cas d'offre généreuse, dans les prochains heures. Sachant, tout de même, que le président a fixé une deadline : la fin du mois de septembre. Au-delà, la porte devrait être définitivement fermée.

Michel Der Zakarian : "J'espère que ça n'arrivera pas ou alors qu'on sera réactif"

Junior Sambia

Arrivé en prêt en juin 2017, puis acheté par Montpellier, le jeune homme de 24 ans ne s'est jamais vraiment imposé comme un titulaire aux yeux de son coach, qui lui a confié différentes tâches au fil du temps (ailier, milieu, défenseur). Contre Angers, dimanche dernier, c'est pourtant une nouvelle fois au poste de latéral droit que l'ancien Niortais a montré le meilleur de lui-même.

Cette prestation de haut niveau couronnée par une passe décisive, après celle déjà affichée contre Saint-Etienne, en fin de saison dernière, a renforcé les convoitises dont Junior Sambia fait l'objet. Un club anglais et un club italien se seraient renseignés, mais l'intérêt le plus fort provient d'Espagne, avec le Celta Vigo. Même s'il a toujours affirmé vouloir s'imposer à Montpellier, Junior Sambia pourrait s'impatienter face à un temps de jeu limité et se laisser convaincre par une nouvelle aventure.

Gaëtan Laborde

Avec deux buts et trois passes décisives sur les quatre premières journées, l'ancien bordelais a forcément tapé dans l'oeil de plusieurs formations européennes. A trois ans de la fin de son contrat, celui qui a déjà fait l'objet d'un intérêt de la part du Milan AC et de Francfort, au cours de la saison précédente, ne serait pas forcément retenu à tout prix par le MHSC, en cas d'offre juteuse : sans doute pas en dessous de 15 millions d'euros, minimum.

Même si le compère d'Andy Delort, acheté pour trois fois moins à Bordeaux, continue de s'épanouir pleinement au sein du club héraultais, et qu'il ne sautera pas sur le premier venu, loin de là, il n'est pas exclu qu'un prétendant mette sur la table des arguments suffisamment convaincants pour les deux parties.

Florent Mollet

Depuis trois matchs, Michel Der Zakarian semble avoir trouvé la formule magique, au moins à domicile. Une recette qui a propulsé Téji Savanier au poste de meneur de jeu, et relégué Florent Mollet sur le banc, à une place de numéro deux. Même si rien n'est jamais définitif, ni figé dans l'esprit du technicien, cette situation pourrait faire germer l'idée d'un départ dans l'esprit de l'un des meilleurs tireurs de coup-francs du championnat.

Et ce n'est pas son entrée contre Angers qui viendra freiner les éventuels candidats qui souhaiteraient l'accueillir, car Florent Mollet continue de donner le meilleur de lui-même quand il apparaît. Douze minutes, c'est d'ailleurs ce qu'il a fallu à l'ancien Messin pour ouvrir son compteur, d'une barre rentrante après une superbe frappe enroulée dont il a le secret. Si aucune offre concrète n'est encore parvenue sur le bureau du président Nicollin, ce dernier ne devrait, là aussi, pas nécessairement faire obstacle en cas de proposition suffisamment conséquente à ses yeux.

Damien Le Tallec

Pilier du onze de Michel Der Zakarian, le milieu de terrain est associé à Jordan Ferri depuis le début de la saison, juste devant la défense. Un duo qui, pour l'heure, fonctionne à merveille. A deux ans de la fin de son bail, le joueur âgé de 30 ans, seul footballeur de taille dans l'entre-jeu montpelliérain, est observé par plusieurs formations étrangères : en Europe, en Russie comme dans le Golfe.

D'autres départs possibles

Si la porte ne devrait pas tarder à se fermer pour les cadres, elle restera en revanche ouverte jusqu'au bout pour plusieurs joueurs de Michel Der Zakarian : Petar Skuletic est clairement poussé vers la sortie. Le coach ne compte absolument pas sur celui qui était prêté à Sivasspor, la saison dernière.

Par ailleurs, Bastian Badu pourrait lui aussi refaire une saison en prêt. Comme nous l'indiquions en juin, le jeune attaquant du MHSC aimerait rejoindre de nouveau le FC Chambly, en Ligue 2, mais le club de l'Oise souhaiterait que son salaire soit pris en charge par les dirigeants héraultais.

Enfin, Amir Adouyev devrait quitter ses partenaires, dans la mesure où il n'est jamais apparu en ligue 1 et ne semble pas faire partie des plans du coach.

Dans tous les cas, le club a anticipé les éventuels départs et a d'ores et déjà ciblé des joueurs pour remplacer ceux qui partiraient.