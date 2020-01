Mercato : deux pistes sérieuses à l'étranger pour Montpellier

Montpellier, France

Le MHSC est toujours à la recherche de la perle rare : un attaquant opérationnel de suite et suffisamment expérimenté pour épauler Andy Delort et Gaëtan Laborde dès cet hiver, et pour le reste de la saison, au minimum. Ainsi, deux nouveaux noms viennent de sortir du chapeau et apparaissent comme des pistes sérieuses : Roger Assalé et Musa Barrow.

La première, révélée par Eurosport ce mardi, nous a été confirmée. L'international ivoirien est un attaquant qui évoluent aux Young Boys de Berne depuis deux ans, et dont un entraîneur adjoint qui l'a croisé en Suisse nous a dit le plus grand bien. Ce dernier nous confie d'ailleurs qu'il s'agirait d'un "énorme coup" pour le Montpellier Hérault, si l'affaire devait se concrétiser.

Cependant, il affirme que le montant d'un éventuel transfert est élevé : entre 7 et 10 millions d'euros. Un prix qui avait d'ailleurs refroidi le FC Metz, venu semble-t-il aux renseignements, l'été dernier. Et qui pourrait conduire les pailladins à proposer un prêt avec option d'achat.

Dans le même temps et à l'heure où nous écrivons, l'entourage du joueur ne dément pas un intérêt mais indique qu'aucune négociation n'est entamée entre Roger Assalé et le club de Montpellier. Ce qui ne veut pas dire que les dirigeants du MHSC n'ont pas entamé des discussions avec leurs homologues suisses.

Roger Assalé evolue avec le français Guillaume Hoarau aux YYB © Maxppp - Jose Coelho

Autre piste creusée, celle menant à l'international gambien Musa Barrow. Le jeune homme (21 ans) évolue à l'Atalanta Bergame. Talentueux et prometteur, il est en Italie depuis deux ans mais n'est pas encore parvenu à s'imposer complètement : 7 apparitions pour 2 passes décisives, depuis le début de l'exercice en cours en Serie A.

Musa Barrow est aussi sur les tablettes de plusieurs clubs de Série A, et même d'Anderlecht, selon le site Calcio Mercato.

Le MHSC continue, par ailleurs, de travailler sur d'autres dossiers. Côté départ, rien d'imminent à signaler, là encore à l'heure où nous écrivons. Les départs de Petar Skuletic et Mathias Suarez sont toujours souhaités, tout comme le prêt d'Amir Adouyev en National ou en Ligue 2.