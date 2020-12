Mercato DFCO : Aurélien Scheidler vers un prêt cet hiver ?

Le mois de janvier, la période des voeux, des "bonne année!". Pour les supporters de foot, c'est surtout la période du mercato ! Le marché des transferts ouvre ses portes le 2 janvier 2021. Il pourrait y avoir du mouvement au DFCO, notamment en attaque, d'ici sa clôture le 2 février. "Je suis content des joueurs que j'ai , par contre je pense que plus de concurrence serait bénéfique pour l'ensemble du groupe. Des départs sont à envisager, pour l'instant il n'y a rien de concret, ce ne sont que des paroles", indique l'entraîneur dijonnais David Linarès, qui s'attend à un mercato bien inédit en raison du Brexit et des droits TV avec le départ de Mediapro.

Aurélien Scheidler prêté ?

Un joueur serait sur le départ : l'attaquant de 22 ans Aurélien Scheidler. Il était d'arrivé en janvier 2020, en toute fin de mercato, en provenance d'Orléans (Ligue 2), où il était resté en prêt jusqu'à la fin de la saison. Depuis le mois d'août, il a joué 9 matchs avec le DFCO, seulement trois en tant que titulaire - pour un but, face à l'OL. Selon nos confrères du Bien Public, l'attaquant intéresse des clubs de Ligue 2. Information confirmée par l'entraîneur dijonnais David Linarès, lors de la reprise de l'entraînement jeudi 31 décembre 2020 : "Ses agents et lui ont émis le souhait d'avoir un peu plus de temps de jeu, après il faut voir les propositions qui sont faites au club. Si tout le monde a un intérêt, je pense que ce serait positif". Selon nos informations, aucune offre n'a pour l'instant été formulée, mais le joueur ne serait pas contre un retour en Ligue 2, plutôt dans un club qui joue le haut de tableau et la montée.