Mercato - DFCO : Idrissa Camara transféré en Turquie

Le DFCO officialise le départ d'un nouveau joueur, vendredi 4 août 2023. L'attaquant Idrissa Camara, arrivé à l'été 2022, est transféré en deuxième division turque. Il rejoint Boluspor Kulübü Dernegi, dans un championnat qu'il connaît déjà, puisqu'il évoluait à Ümraniyespor avant son arrivée en Bourgogne. Le passage de l’attaquant sénégalais de 25 ans à Dijon est très globalement décevant : 22 matchs de Ligue 2 (six titularisations) et seulement un but marqué. Le montant du transfert n'a pas été communiqué.

