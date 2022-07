Mercato : Dylan Durivaux rejoint les Chamois Niortais pour deux ans

L'international U19 Dylan Durivaux rejoint les Chamois Niortais. Le latéral français a signé ce mardi pour deux saisons avec la Team Chamois. Formé à l’AS Saint-Etienne puis passé par l’En Avant Guingamp, Dylan Durivaux peut évoluer sur le côté droit de la défense. Il s’est engagé jusqu’en 2024 et portera le numéro 14.

Dylan Durivaux est la quatrième recrue des Chamois durant cette intersaison

Les premiers mots de Dylan Durivaux: “Très heureux et fier de m’engager avec les Chamois Niortais. Une nouvelle aventure et un nouveau projet commencent pour moi. Un grand merci à mes proches pour leur soutien et au club pour sa confiance.”