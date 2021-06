Mercato : en fin de contrat, neuf joueurs quittent l'US Orléans avant la reprise de l'entraînement le 30 juin

Alors que le retour à l’entraînement de l'US Orléans aura lieu le mercredi 30 juin prochain, plusieurs joueurs de l'effectif ne seront plus sur les terrains de la Source la saison prochaine, le club l'annonce ce lundi dans un communiqué. Neuf joueurs sont en effet en fin de contrat et ne seront pas renouvelés.

Fin de prêt pour Driss Khalid et Bryan Teixeira

Bryan Teixeira et Driss Khalid, prêtés cette saison, retrouvent leurs clubs respectifs, en l'occurrence le Clermont Foot 63 et Amiens. Les défenseurs Abdoulkader Thiam et Hervé Lybohy, le milieu de terrain Karim Coulibaly, le gardien Ludovic Le Pennec, l'attaquant Salah Bouzrara et le milieu de terrain Yohan Demoncy, en fin de contrat ce 30 juin, ne sont pas renouvelés. Ils quittent donc le club. Yohan Demoncy avait pourtant reçu une proposition de prolongation du club nous avait-on confié mais il semblerait que celui-ci ai décliné.

Gaëtan Perrin a rejoint Auxerre

L'attaquant Gaëtan Perrin, meilleur buteur orléanais et meilleur passeur de National, était lui aussi en fin de contrat et a décidé de rejoindre l'AJ Auxerre, en Ligue 2, le 26 mai dernier. L'ancien de l'Olympique Lyonnais retrouvera d'ailleurs son ancienne équipe en amical le 17 juillet prochain à Auxerre.

Le club orléanais "les remercie tous pour leur investissement et leur implication au sein de l’équipe orléanaise et leurs souhaite de la réussite dans la suite de leurs carrières", peut-on lire dans le communiqué.

Pour le moment, un seul joueur a signé à l'USO, Jimmy Halby Touré et un autre est annoncé selon nos confrères de la République du Centre, le milieu de terrain de Cholet Fred Dembi.