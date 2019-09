Mercato | Entre départs et arrivées, le bilan du marché des transferts du Stade de Reims

Reims, France

Au début du mercato en juin dernier, le Stade de Reims avait clairement ciblé 4 postes pour renforcer l'équipe en vue de la saison qui s'annonce : un attaquant, un joueur excentré droit, un milieu de terrain, et un défenseur droit. A cela s'est ajouté la nécessité d'anticiper le départ du gardien Edouard Mendy (à Rennes) en concluant très vite l'arrivée du gardien serbe Predrag Rajkovic. Et le départ de Bjorn Engels à Aston Villa qui n'était pas vraiment prévu, compensé par l'arrivée de Dario Maresic. Six joueurs étaient donc espérés, il y en aura eu finalement cinq. L'attaquant recherché a été trouvé, même si les négociations ont duré tard lundi soir. L'arrière droit manque à l'appel malgré les efforts des dirigeants rémois.

Le vrai-faux départ de Rémi Oudin

Ce lundi jusqu'à tard dans la soirée, les négociations sont donc allées bon train pour tenter de finaliser ce mercato, au finish. Avec comme fil rouge, le vrai-faux départ de Rémi Oudin. Les dirigeants rémois avaient enfin reçu une offre dimanche de la part du club italien de la Fiorentina pour recruter le jeune milieu de terrain rémois. Une offre autour de 8 millions d'euros plus les bonus qui aurait pu permettre à Rémi Oudin de signer un contrat de 4 ans en faveur de la Fiorentina. Le joueur ne s'est pas rendu en Italie comme certaines rumeurs l'ont laissé entendre lundi, il est bien resté en France prêt à partir si les choses se décantaient. Mais les intentions italiennes ne se sont jamais transformées en offre ferme et lundi, en fin d'après-midi, l'affaire était entendue : Il ne partira pas en Italie. Le Stade de Reims espérait au moins 10 millions d'euros pour lâcher son joueur et la négociation était donc sur le point d'aboutir. Le club italien le savait avant de rompre le dialogue soudainement, et c'est à se demander si ce dernier ne s'est pas servi du club rémois pour mettre la pression sur l'entourage du joueur qu'il voulait vraiment à savoir Rachid Ghezzal, qui un peu plus tard dans la journée, s'engageait à la Fiorentina. Retour à la case Reims pour Rémi Oudin, ce qui est en soi est une forme de recrue pour le club qui lui avait pourtant donné un bon de sortie et espérait aussi réaliser une belle opération financière. Un coup dur aussi pour le joueur qui s'est vu tout proche de vivre une nouvelle expérience en Italie.

L'attaquant grec Anastasios Donis arrive d'Allemagne

Côté arrivées, le nom de l'attaquant qui devait permettre de compléter ce mercato a fuité lundi dans la matinée. Il s'agissait du grec Anastasios Donis, 23 ans, qui évoluait à Stuttgart. La presse allemande a confirmé que le joueur était à Reims ce lundi pour passer sa visite médicale avant de prendre la direction de la salle d'attente. Car les négociations ont été très longues (car en lien avec le dossier Oudin) pour finalement aboutir, autour de 23h30, à un prêt avec option d'achat en cas de maintien du Stade de Reims en Ligue 1 à l'issue de la saison. L'attaquant grec, qui a déjà évolué en France à Nice, a été en partie formé à la Juventus de Turin. Il a évolué également dans le championnat allemand à Stuttgart. Le départ de Pablo Chavarria en Espagne a donc été compensé par un joueur d'expérience comme l'espérait l'entraîneur rémois David Guion. Le Stade de Reims réussi donc un 5 sur 6 dans ses projets de transferts prioritaires, seul le joueur espéré au poste d'arrière droit n'a pas été recruté, même s'il y avait moins d'urgence sur ce dossier.

LES DEPARTS

Pablo CHAVARRIA (Real Majorque, ESP)

(Real Majorque, ESP) Edouard MENDY (Stade Rennais)

(Stade Rennais) Marvin MARTIN (Fin de contrat)

(Fin de contrat) Bjorn ENGELS (Aston Villa, ANG)

(Aston Villa, ANG) Thomas FONTAINE (Lorient, L2)

(Lorient, L2) Aly NDOM (Auxerre, L2)

(Auxerre, L2) Andrew JUNG (Châteauroux, L2)

(Châteauroux, L2) Grejohn KYEI (Servette de Genève, SUI)

(Servette de Genève, SUI) Patrick BAHANACK (GFC Ajaccio, Nat.)

(GFC Ajaccio, Nat.) Johan CARRASSO (Fin de contrat)

(Fin de contrat) Virgile PIECHOCKI (GFC Ajaccio, NAT.)

(GFC Ajaccio, NAT.) Shéyi OJO (Retour de prêt, Liverpool, ANG)

(Retour de prêt, Liverpool, ANG) Abdulrhaman BABA (Retour de prêt, Chelsea, ANG)

(Retour de prêt, Chelsea, ANG) Scott-Beckham KYEI (GFC Ajaccio, NAT., prêt)

LES ARRIVEES

Predrag RAJKOVIC (Maccabi tel-Aviv, Israël)

(Maccabi tel-Aviv, Israël) Marshall MUNETSI (Orlando Pirates, AFS)

(Orlando Pirates, AFS) Dario MARESIC (Sturm Graz, AUT)

(Sturm Graz, AUT) Dereck KUTESA (Saint-Gall, SUI)

(Saint-Gall, SUI) Timothé NKADA (Stade Rennais)

(Stade Rennais) Yehvann DIOUF (Troyes, L2)

(Troyes, L2) Gregory BERTHIER (Red Star, retour de prêt)

(Red Star, retour de prêt) Bilal BRAHIMI (Middlesbrough, ANG)

(Middlesbrough, ANG) Anastasios DIONIS (Stuttgart, ALL)

L'effectif de la saison 2019-2020