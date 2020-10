MERCATO : Eric Maxim Choupo-Moting signe au Bayern Munich

View this post on Instagram

Un grand merci à tout le club @psg , mes coéquipiers, le staff technique, les dirigeants et biensûr les supporters ! C’était un grand plaisir qui restera inoubliable pour moi! ❤️💙 #cadonne 💯% . Vielen Dank an den gesamten Verein @psg , meine Mitspieler, das Trainerteam ,den Vorstand ,und die Fans! Es war mir eine große Freude und es wird für mich unvergesslich bleiben! ❤️💙