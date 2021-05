Mercato estival : pour le président Bernard Serin, le FC Metz va " être attaqué "

A quatre journées de la fin du championnat, et avant le déplacement de son équipe à Dijon, demain, le président du FC Metz, s'est exprimé, ce samedi, dans une vidéo publiée sur le site internet du club à la Croix de Lorraine. Bernard Serin a abordé plusieurs dossiers d'actualité et notamment le prochain mercato estival.

Une saison réussie

Dans cette vidéo, Le grand patron grenat a déjà tiré le bilan de la saison, alors que cette dernière n'est pas encore terminée. Bernard Serin évoque un exercice 2020-21 " réussi " !

Le président du FC Metz estime notamment que son équipe a bien négocié la période habituellement délicate de décembre-janvier-février. Durant cette séquence, les Grenats se sont notamment imposés à Montpellier, Lyon, Brest, Nice et Bordeaux.

Pour expliquer cette bonne séquence, Bernard Serin met notamment en avant les installations du centre d'entraînement de Frescaty qui ont " permis une bonne préparation des matchs ".

L'industriel rappelle aussi l'objectif de fin de saison : atteindre les 50 points pour rester dans la première moitié du classement.

On va être attaqué

Bernard Serin a aussi évoqué le prochain mercato estival. Et il sait déjà qu'il sera mouvementé ! Car plusieurs Grenats, très en vue cette saison, seront sans aucun doute sollicités, par " des clubs français et étrangers d'un autre standing que le FC Metz ".

Le président lorrain ne cite pas de noms, mais on pense forcément aux défenseurs Fabien Centonze et Kiki Kouyaté et aux milieux de terrain Farid Boulaya et Pape Matar Sarr.

Le grand patron grenat précise que " le FC Metz n'est pas forcément vendeur ", même il sait que certains des joueurs pistés seront tentés par un départ.

Quand un joueur est approché par un grand club qui lui propose une gros salaire et une grosse indemnité de mutation, on ne peut pas s'opposer à la volonté du joueur

Malgré les difficultés économiques du moment (faillite de Média Pro, pas de recettes billetterie en raison de la crise sanitaire), Bernard Serin espère aussi renforcer son équipe. Notamment sur le plan défensif, car le président du FC Metz, rappelle que quatre de ses défenseurs, tous internationaux africains, (Boye, Bronn, Kouyaté et Fofana), seront sans doute absents en janvier prochain, pour cause de participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Le Grand Patron grenat précise que la cellule de recrutement du FC Metz a déjà plusieurs pistes. Des discussions ont été engagés auprès des intéressés, de leurs agents, et des présidents de " grands clubs ". En ce qui concerne ces futurs recrutements, Bernard Serin privilégie d'ailleurs des prêts plutôt que des achats fermes.

En ce qui concerne le volet offensif de son équipe, le président du FC Metz ajoute que l'attaque des Grenats, peu performante en 2021, devrait être renforcé. Mais il rappelle aussi qu'il compte beaucoup sur Ibrahima Niane, Opa Nguette et Vagner Dias, blessés ou en manque de repères cette saison.

La nouvelle tribune Sud sera opérationnelle cet été

Enfin, le président du FC Metz, a abordé le chantier de St Symphorien. En raison de la crise sanitaire, les travaux ont pris du retard et cela va engendrer un surcôut, dont le montant n'a pas été précisé par Bernard Serin.

La nouvelle tribune Sud sera prête pour le début de la saison 2021-2022. Les travaux sur le quart de virage qui relient la Ouest et la Sud, et qui abriteront notamment l'auditorium et les bureaux du FC Metz Stadium se poursuivent. Mais le chantier de l'autre quart de virage, plus petit, entre la Est et la Sud, débuteront plus tard, tout comme les abords de l'enceinte sportive !

Enfin, le président Bernard Serin, a révélé que le FC Metz va " rafraîchir son branding ". Il pourrait s'agir d'une évolution du logo. Tout ceci sera dévoilé aprés le 23 mai prochain.