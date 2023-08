Mercato et Mickaël Le Bihan, venue d'Ajaccio.. : les temps fort de la conférence de presse du SM Caen

Avec trois victoires en trois journées, six buts inscrits sans en encaisser un seul, le SM Caen de Jean-Marc Furlan a pris le départ idéal. Et plus de 15.000 personnes seront encore attendues ce samedi à d'Ornano pour la venue de l'AC Ajaccio. "La première impression est que cela fait plaisir d'avoir trois victoires, savoure le coach caennais. Même si l'on reçoit une très belle équipe d'Ajaccio. C'est une équipe très solide, très forte défensivement. D'ailleurs on a perdu en amical contre eux (1-0). Mais par rapport à ce que je vis dans ce club, cela fait vraiment plaisir de voir une dynamique collective et de voir à la fois beaucoup d'enthousiasme et une cohésion collective importante."

ⓘ Publicité

"Ajaccio est vraiment un test important"

Après avoir battu le Paris FC, Pau FC et l'US Concarneau, le SM Caen va se frotter à un ancien pensionnaire de Ligue 1 qui , s'il compte "seulement" cinq points , n'a pas perdu le moindre match et n'a encaissé qu'un seul but. "Par rapport à ce que l'on a vécu, c'est vraiment un test important." Lundi soir, l'AC Ajaccio a ainsi gardé sa cage inviolée face à Bordeaux en jouant la quasi-totalité de la seconde période à dix contre onze

La Série en Cours : "Pouvoir envoyer un message fort à la Ligue 2"

"On ne va pas se le cacher, affirme le défenseur Valentin Henry. Le Havre a réussi à le faire la saison dernière. Notre but est de continuer et de pouvoir envoyer un message fort aussi sur la Ligue 2 parce qu'aujourd'hui on est à trois victoires. Amiens est à trois victoires aussi et on n'a pas envie d'être la première équipe à lâcher. On est devant notre public, on ne se projette pas sur les 2-3 prochains matchs mais juste sur celui d'Ajaccio qui sera dur. Mais vue les sourires qui règnent dans le vestiaire, on se dit qu'on a envie d'aller chercher plus. Et aller chercher plus après chaque journée nous permettra de s'approcher de ce que l'on cherche."

Le Mercato et la piste Mickael Le Bihan

"On a beaucoup discuté avec Olivier (Pickeu) et Yohan (Eudeline). Micka Le Bihan est un buteur. Ce n'est pas encore conclu parce qu'il y a des rapports avec Dijon mais c'est très important d'avoir des buteurs. Tu vois, tu joues Concarneau (0-2) ils ont trois-quatre occasions et ils ne les ont pas mis au fond. Et comment tu es capable d'avoir des buteurs, d'avoir dans une équipe des joueurs qui claquent des buts. Et ça, c'est important, parce que Mika est doué dans ce domaine. Et en plus il peut développer beaucoup de force".

A la question de savoir si Mickaël Le Bihan serait associé à Alexandre Mendy ou non en cas de venue, Jean-Marc Furlan répond qu'il ne sait pas. "C'est vrai qu'Alex est individualiste mais quelque part j'imagine aussi de créer une paire. Alex Mendy est numéro Un. C'est clair."

L'effectif Caennais

Le SM Caen compte un absent et un incertain. Le défenseur Syam Ben Youssef devrait pouvoir reprendre d'ici huit à dix jours. Quant au milieu de terrain Tidiam Gomis, sa disponibilité dépendra des deux dernières séances d'entraînements de la semaine. "Tidiam Gomis s'est fait une entorse il y a deux jours, explique Jean-Marc Furlan. Les médecins lui avait dit huit jours d'arrêts mais au bout de deux jours il voulait reprendre (sourire) et sinon dans l'ensemble tout le groupe est disponible."