Le FC Nantes annonce l'arrivée du gardien de but Rémy Descamps, 24 ans, qui était sous contrat en Belgique jusqu'en 2022. Il signe pour trois saisons avec les jaunes et verts.

MERCATO - FC Nantes : l'arrivée de Rémy Descamps, un risque d'embouteillage au poste de gardien de but ?

Arrivée d'un quatrième gardien de but au FC Nantes. Les dirigeants du club officialisent ce mercredi 23 juin l'arrivée de Rémy Descamps, gardien de but de 24 ans, en provenance de Charleroi en Belgique. Il s'est engagé pour trois saisons avec les jaunes et verts.

Quatre gardiens de buts

Le footballeur était sous contrat en Belgique jusqu'en 2022. Il également passé par le PSG, Tours et Clermont. Un risque d'embouteillage à ce poste ? Son arrivée porte en tout cas à quatre le nombre de gardiens de buts engagés (pour le moment) au club avec Alblan Lafont, Denis Petric et Charlie Jan.