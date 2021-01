Mercato - FC Nantes : Abdoulaye Dabo, le grand espoir qui s'envole en Italie

Il était considéré par beaucoup comme un des plus grands espoirs du FC Nantes. Relégué avec la réserve depuis le limogeage de Miguel Cardoso, en 2018, le jeune milieu de terrain Abdoulaye Dabo va quitter la Jonelière. Et son départ pourrait être définitif. Les dirigeants de la Juventus Turin, en Italie, et la famille Kita ont trouvé un accord, cette semaine, pour le prêt du joueur de 19 ans jusqu'à la fin de la saison. Ce transfert est assorti d'une option d'achat avoisinant 1,5 million d'euros, selon les informations de plusieurs médias italiens, confirmées par France Bleu Loire Océan.

Deux apparitions et puis plus rien

Sous les feux des projecteurs au moment de la signature de son contrat professionnel à seulement 16 ans, faisant du natif de Bellevue le plus jeune joueur de l'histoire des Canaris à intégrer la cour des grands, Abdoulaye Dabo avait déjà été approché par la Vieille Dame. Une offre de quelque sept millions d'euros avait même à l'époque était transmise à la direction nantaise qui avait fait le choix de conserver sa pépite sur laquelle elle misait énormément.

L'éphémère Miguel Cardoso n'avait d'ailleurs pas hésité à le lancer dans le grand bain face à Monaco (1-3), le 11 août 2018, et à lui renouveler sa confiance contre le Stade Malherbe de Caen (1-1), deux semaines plus tard. Mais depuis, le milieu de terrain était retourné en réserve où il avait été décalé sur un côté, par son entraîneur, Pierre Aristouy. Et s'il s'entrainait régulièrement avec les professionnels depuis, il n'avait jamais plus porté le maillot de l'équipe première.