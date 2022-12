Mercato - FC Nantes : Dennis Appiah en route vers Saint-Etienne, Fabio rentre au Brésil

Si le mercato hivernal débute officiellement en fin de semaine, le FC Nantes a d'ores et déjà annoncé le départ de deux latéraux par la voix de son entraîneur. Fabio, chez les Canaris depuis 2018, et Dennis Appiah, arrivé un an plus tard, s'apprêtent à quitter le club.

Le latéral droit du FC Nantes, Dennis Appiah, va s'engager dans les prochains jours avec l'AS Saint-Etienne, club de Ligue 2. © Maxppp - Franck Dubray Le FC Nantes a commencé son opération dégraissage en défense. Absents de l'entraînement, ce lundi, Dennis Appiah et Fabio vivent leurs dernières heures en Loire-Atlantique. "Ils voulaient partir, j'ai ouvert la porte", a confirmé l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, en conférence de presse à 48 heures du déplacement à Troyes. Le premier, arrivé en 2019 en provenance d'Anderlecht , va rejoindre l'AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 2, le second rentre au Brésil , son pays d'origine. Toujours à Nantes en attendant la signature des contrats L'arrivée de Fabien Centonze, fin septembre , était un message envoyé aux trois autres latéraux droit du club, Fabio, Sébastien Corchia et Dennis Appiah. La direction de l'octuple champion de France n'était pas satisfaite du rendement dans ce secteur. Et elle l'a fait comprendre aux principaux intéressés en ne proposant aucune rallonge à leur contrat qui prendra fin en juin prochain. L'ancien Monégasque Dennis Appiah, 30 ans depuis juin, a donc pris les devants. Tout comme son coéquipier passé par Manchester United. Contacté par les Verts, en grande difficulté en championnat, Dennis Appiah s'est laissé séduire par le discours de Laurent Batlles et Nantes n'a pas retenu le joueur qui devrait rapporter une petite indemnité au dernier vainqueur de la Coupe de France , une fois le contrat officiellement signé, certainement dimanche. "Fabio rentre lui au Brésil, après 15 ans à traverser l'Europe", a indiqué Antoine Kombouaré. Il va s'engager avec Grêmio et faire ses débuts à 32 ans, dans le championnat de son pays natal où joue déjà son frère, Rafael, ancien Lyonnais.