Mercato - FC Nantes : des pistes qui se précisent à dix jours de la reprise de la Ligue 1

Le défenseur de Boavista Chidozie Awaziem, déjà passé par le FC Nantes entre 2017 et 2018, est attendu à la Jonelière en fin de semaine.

Les téléphones de la direction nantaise chauffent à dix jours de la reprise du championnat. À l'exception de l'option d'achat levée pour l'attaquant Mostafa Mohamed, le mercato du FC Nantes était jusqu'à présent très calme. Surtout dans le sens des arrivées. Mais les départs de plusieurs cadres comme Ludovic Blas et Andrei Girotto, dont la signature à Al-Taawoun en Arabie-Saoudite n'a pas encore été officialisée, ont obligé les Jaunes à passer à la vitesse supérieure. Le milieu de terrain Lamine Diack et le latéral droit Ronaël Pierre-Gabriel ont ainsi été les premiers à venir densifier l'effectif canari et plusieurs autres recrues sont proches de rejoindre la Maison Jaune.

ⓘ Publicité

Awaziem et Augusto espérés en fin de semaine

Contrairement à certains clubs de l'hexagone à l'image du voisin rennais, le FC Nantes a décidé de faire son marché à l'étranger. Pour remplacer son taulier brésilien en défense , il a jeté son dévolu sur une vieille connaissance : Chidozie Awaziem. Déjà d'accord avec le Nigérian, passé par la Loire-Atlantique en 2017/2018, sur un contrat de 4 ans, le club attend désormais le feu vert de Boavista pour officialiser son retour.

En parallèle, il espère boucler rapidement la venue du milieu de terrain Douglas Augusto, qui dispute ce jeudi avec le PAOK le deuxième tour de qualification de Ligue Europa Conférence. Et pour convaincre le club de Thessalonique de céder son Brésilien, la direction nantaise pourrait consentir à un effort financier et faire un chèque d'environ cinq millions d'euros.

À lire aussi Mercato - FC Nantes : Andy Delort signe au Qatar

Plusieurs gardiens ciblés en cas de départ de Lafont

Dans l'optique de renforcer son secteur offensif, notamment orphelin de Ludovic Blas , l'octuple champion de France travaille sur l'arrivée d'un milieu créateur et d'un attaquant. Si la piste menant à l'avant-centre des Young Boys Meschack Elia a été scrutée, elle semble s'être refroidie ces dernières heures, pour plusieurs raisons. Dans le même temps, le FC Nantes tente de gérer le cas de son gardien. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Alban Lafont ne serait pas contre changer d'air et aurait plusieurs touches à l'étranger.

Dans l'attente d'une offre concrète qui pourrait convaincre les Jaunes d'acter le départ de leur ancien capitaine, les Canaris ont ciblé trois gardiens, dont Djordje Petrovic, comme le révélait Ouest France. Mais le dossier du joueur de 21 ans, évoluant en MLS, semble onéreux et très complexe, d'autant que le mercato américain ferme ses portes à minuit. Pour Bridge Ndilu ou encore Gor Manvelyan, l'avenir devrait s'inscrire dans un autre club. Ça pourrait également être le cas de Kader Bamba, qui ne fait pas l'unanimité en interne. Quant à savoir si Moussa Sissoko honorera sa seconde année de contrat, rien n'est gravé dans le marbre pour le moment.