Mercato - FC Nantes : Florent Mollet arrive contre un chèque d'un million et demi d'euros

Le milieu de terrain Florent Mollet revient en France, à Nantes, six mois après avoir signé à Schalke, en Allemagne.

Un petit tour et puis s'en va. Sept mois après être parti à Schalke 04 afin de découvrir un nouveau championnat, le milieu de terrain Florent Mollet a décidé de rentrer en France. La direction du FC Nantes et leurs homologues allemands ont trouvé un accord, ce vendredi midi, pour le transfert de l'ancien montpelliérain moyennant un chèque d'un million et demi d'euros.