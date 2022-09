MERCATO - FC Nantes : Ignatius Ganago, une recrue à six millions d'euros

Et de trois ! Le FC Nantes a recruté, ce mercredi soir, un troisième attaquant afin de répondre aux exigences de son entraîneur. Après deux saisons au RC Lens, Ignatius Ganago débarque va connaître un troisième club dans sa carrière. Son transfert est estimé à six millions d'euros, bonus compris.

De Sang et Or à Jaune et Vert. Le jeune attaquant Ignatius Ganago a été transféré, ce mercredi soir, au FC Nantes. Désireux de voir son secteur offensif renforcé, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a été écouté par sa direction qui n'a pas hésité à proposer six millions d'euros, dont un tiers de bonus, pour convaincre le RC Lens de lâcher son avant-centre. Après s'être fait prêté Mostafa Mohamed, avec option d'achat, et Evann Guessand, l'octuple champion de France a fait un pari sur la durée avec Ganago, qui a signé un contrat de quatre ans.