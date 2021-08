Mercato - FC Nantes : Kader Bamba pourrait rebondir en prêt à Amiens

Indésirable depuis la fin de la saison dernière, le milieu de terrain du FC Nantes Kader Bamba devrait être prêté ce lundi à Amiens, en Ligue 2. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien Sedanais n'entrait plus dans les plans d'Antoine Kombouaré et avait été invité à s'entraîner avec la réserve.

Le loft du FC Nantes est en train de se vider. Après le départ de l'ancien capitaine Abdoulaye Touré, un autre indésirable pourrait avoir trouvé un point de chute, ce lundi. Selon les informations de France Bleu Loire Océan, le joueur de 27 ans devrait être prêté une saison avec option d'achat à Amiens, dixième du dernier championnat de Ligue 2.

Antoine Kombouaré ne comptait plus sur le virevoltant ailier

Après des débuts prometteurs sous les ordres de Christian Gourcuff en 2019/2020 avec un but et trois réalisations à son compteur, le joueur passé par Toulouse et Le Mans avait eu du mal à confirmer. Et avec le départ du technicien breton son temps de jeu s'était ensuite considérablement réduit avec Raymond Domenech et Antoine Kombouaré.

Le Néo-Calédonien, visiblement agacé par son comportement, avait même décidé de l'écarter du groupe professionnel, en avril dernier, pour raisons disciplinaires. Depuis, l'homme aux 56 matchs de Ligue 1 s'entraînait avec l'équipe réserve, en compagnie de Bridge Ndilu, Jean-Kévin Augustin ou encore Abdoulaye Touré.