Mercato - FC Nantes : l'attaquant Matthis Abline, c'est imminent

Le FC Nantes tient quasiment sa recrue dans le secteur offensif. Deux jours après avoir abandonné la piste menant à l'attaquant de la Fiorentina Christian Kouamé , les Canaris sont en train de finaliser l'arrivée de l'international espoir français de 20 ans, Matthis Abline. La direction des Jaunes et le Stade Rennais ont trouvé un accord autour d'un prêt avec option d'achat d'un montant légèrement supérieur à six millions d'euros. La conclusion devrait intervenir ce vendredi.

La septième recrue de l'été

Après avoir définitivement acheté Mostafa Mohamed et recruté en masse dans l'entrejeu, Nantes s'était mis en quête d'un avant-centre rapide et de profondeur de sorte à apporter plus de possibilités à l'entraîneur Pierre Aristouy. Présent dans une liste resserrée de joueurs ciblés par la Maison jaune, le joueur prêté la saison passée à l'AJ Auxerre a rapidement donné son feu vert pour rejoindre les Jaunes . Après avoir prolongé avec son club formateur, ces dernières heures, il s'apprête ainsi à faire le chemin inverse de Ludovic Blas , vendu 15 millions d'euros aux Rouge et Noir pour devenir le septième renfort de l'intersaison nantaise.