Mercato - FC Nantes : la piste du défenseur Eray Cömert activée, Matthis Abline se rapproche

Le défenseur du FC Valence Eray Cömert et le FC Nantes sont en contacts avancés après l'échec du dossier menant au Nigérian Chidozie Awaziem.

Les dossiers se multiplient à moins de dix jours maintenant de la clôture du marché des transferts estival. Plusieurs joueurs étaient dans les petits papiers du FC Nantes, en cas d'échec de la piste Chidozie Awaziem. Longtemps optimiste sur le cas du Nigérian de 26 ans, dont la venue était censée pallier le départ du patron de la défense, Andrei Girotto , la direction des Jaunes s'est finalement résolue à fermer ce dossier qui commençait à traîner en longueur. Après cet échec, cette dernière a contacté, ce mercredi, Eray Cömert, selon une indiscrétion de la Cadena Ser, confirmée par France Bleu Loire Océan. Les hautes sphères nantaises tentent à nouveau de convaincre son club, le FC Valence, de se faire prêter l'international suisse de 25 ans en y incluant une option d'achat.

ⓘ Publicité

Matthis Abline pour faire oublier le dossier Christian Kouamé

Également en quête d'un attaquant rapide et de profondeur, France Bleu a pu vérifier une information du Podcast Sans Contrôle selon laquelle le FC Nantes est entré en négociations avec le Stade Rennais afin d'attirer dans ses rangs le jeune Matthis Abline. Prêté la saison passée à l'AJ Auxerre , l'avant-centre de 20 ans se serait déjà mis d'accord avec les Jaunes. Il reste maintenant aux dirigeants rennais et nantais à trouver un terrain d'entente. Selon nos informations, la famille Kita a proposé un prêt assorti d'une option d'achat évaluée à six millions d'euros.