Mercato - FC Nantes : la piste Kouamé oubliée, le retour d'Awaziem quasiment abandonné

Le besoin de recrutement dans le secteur offensif reste intact au FC Nantes. Pour tenter de ramener un profil différent de ceux déjà existants avec Mostafa Mohamed et Ignatius Ganago, les dirigeants canaris avaient fait de l'avant-centre de la Fiorentina, Christian Kouamé , une priorité ces derniers jours. Mais le club italien, qui désire finalement conserver l'Ivoirien, a adressé une fin de non-recevoir à la Maison jaune qui avait fait deux offres pour s'attacher les services du joueur de 25 ans.

Trois joueurs espérés d'ici la fin du mercato

En parallèle, la présidence nantaise s'est cassée les dents sur la piste Chidozie Awaziem . Alors que tout semblait réglé pour un retour du Nigérian, un désaccord entre le défenseur central et Boavista, son club, au sujet de salaires impayés avaient d'abord retardé sa signature pour les quatre prochaines saisons. Les dirigeants portugais ont ensuite joué la montre face à des Nantais incapables de finaliser ce dossier. Celui qui était présenté comme le remplaçant d'Andrei Girotto aux côtés de Jean-Charles Castelletto a d'ailleurs joué la totalité des deux premiers matches de l'équipe basée à Porto. Cela devrait encore être le cas dimanche prochain contre Casa Pia. Et pour cause, les patrons de Boavista veulent profiter de ses services un maximum d'ici à la fin du mercato.

Face à ce constat et aux incertitudes grandissantes quant à la probabilité de voir ce transfert se réaliser, le FC Nantes a décidé de lâcher l'affaire et relance donc d'autres pistes. L'urgence est d'autant plus forte que l'octuple champion de France espère en parallèle boucler les venues d'un latéral gauche et d'un attaquant d'ici au 1er septembre.