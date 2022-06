Mercato - FC Nantes : la signature de l'international Moussa Sissoko espérée en fin de semaine

Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes, assurait ce mercredi, lors de la reprise de l'entraînement des Canaris que la direction "s'activait sur un certain nombre de pistes et je suis certain que ça va arriver rapidement". Effectivement, ça n'a pas tardé puisque, ce jeudi matin, France Bleu Loire Océan est en mesure de confirmer l'information dévoilée par le Podcast "Sans Contrôle" selon laquelle la première recrue estivale devrait être Moussa Sissoko. Un contrat portant sur deux saisons attend le milieu de terrain, international français. Toutes les parties sont d'accord et le club espère le faire signer en fin de semaine.

Formé à Toulouse

Moussa Sissoko a 32 ans. Il a commencé le foot en région parisienne, à Aulnay-sous-Bois avant de rejoindre le Red Star puis le centre de formation du Téfécé, donc à Toulouse. C'est avec ce club qu'il fait ses débuts en Ligue 1 en 2007 face à Valenciennes.

Premier match en Bleu face aux Iles Féroé

Il est pour la première fois convoqué en équipe de France par Raymond Domenech en 2009 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 mais il n'entre pas en jeu. Son premier match en Bleu, c'est quelques mois plus tard face aux Iles Féroé à Guingamp.

Finaliste de l'Euro 2016 avec les Bleus

Après 6 ans en pro à Toulouse, il rejoint l'Angleterre et d'abord Newcastle en 2013. Il y reste jusqu'en 2016, année où le club est relégué en deuxième division. Année, aussi, où Moussa Sissoko joue l'Euro en France avec les Bleus. D'abord remplaçant, il devient titulaire à partir des quarts et jusqu'à la finale perdue face au Portugal. Il ne revient ensuite en Bleu qu'en 2018 avant de disputer l'Euro 2021.

En club, après Newcastle, le milieu de terrain rejoint Tottenham pour cinq ans puis Watford, l'été dernier.